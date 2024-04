Leitung Digitalisierung und Innovation (w/m/d) LVR-Klinik Köln Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die LVR-Klinik Köln eine Leitung Digitalisierung und Innovationn (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.lvr.de

Landschaftsverband Rheinland

Leitung Digitalisierung und Innovation

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Eingruppierung gem.TVöD bis zur Entgeltgruppe 15

29-2072.00 Digitalisierung Verwaltung

Definition und Erarbeitung einer digitalen Vision sowie eigenverantwortliche Durchführung einer Digitalisierungsoffensive Fortlaufende Analyse und Bewertung vorhandener Prozesse und der internen IT Planung von neuen Projekten, Projektmanagement sowie Begleitung und Koordination der Projekte über alle Phasen hinweg Organisation und Umsetzung von innovativen Digitalisierungsprojekten in der LVR-Klinik Köln Erarbeitung einer strategischen Ausrichtung und Ressourcenentwicklung sowie entsprechender Umsetzungskonzepte in enger Abstimmung mit dem Klinikvorstand Fachliche Unterstützung des Klinikvorstandes im Rahmen der Digitalisierung und Erstellung von Entscheidungsvorlagen Verantwortung für Digitalisierungsprojekte im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) Teamleitung des Projektteams Verfahrensverantwortung

Erfahrung im Gesundheitswesen durch mehrjährige Berufserfahrung oder durch ein Studium bspw. im Bereich Medizininformatik

Detaillierte Kenntnisse der klinischen und organisatorischen Prozesse im Gesundheitswesen

Entweder praktische Erfahrung in der IT oder eine Affinität für diese

Erfahrung in der Durchführung von Projekten

Erfahrung in der Digitalisierung im öffentlichen Dienst sowie im Prozess- und Changemanagement