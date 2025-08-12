Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Singen

person_search

Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanz- und Rechnungswesen im Gesundheitswesen (m/w/d) (Stellenanzeige).

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH

Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Bewerbungsanschrift:

Virchowstraße 10

78224 Singen





Vollzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach TVöD

Aufgaben: Als Führungskraft übernehmen Sie die folgenden Aufgaben in Eigenverantwortung und je nach Erfahrungshintergrund in enger anfänglicher Begleitung:

Fachliche Führung sowie Weiterentwicklung der verbundweiten Abteilung mit insgesamt 13 Mitarbeitenden

Sicherstellung der gesamten Buchführung von Mutter- und Tochtergesellschaften

Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB/KHBV sowie des Konzernabschlusses

Mitarbeit an der Erstellung der Unternehmenspläne

Ansprechpartner:in für steuerrechtliche Themen, Begleitung der Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden

Erstellen und Überwachen des Liquiditätsmanagements und der monatlichen Prognosen

Mitansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfer:innen, Betriebsprüfer:innen, Banken und Behörden

Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit und lösungsorientierte Weiterentwicklung von administrativen Schnittstellen

Ausbildung: Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, gerne mit Schwerpunkt Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung Sie bringen Berufserfahrung im operativen Finanzwesen mit und zudem eine hohe Motivation, Ihre Kenntnisse im Umfeld des Gesundheitswesens einzubringen und weiterzuentwickeln

Sie verfügen über Kenntnisse im Krankenhausrecht, der Konsolidierung von Finanzabschlüssen auf Konzernebene (unter Anwendung von HGB/KHBV)

SAP-Erfahrungen sind wünschenswert, können aber auch vor Ort erworben werden

Fähigkeiten: Unternehmerisches, analytisches und strategisches Denken mit einer ausgeprägten Zahlenaffinität ist Ihre große Stärke

Sie führen Ihre Beschäftigten Ihrer Abteilung zielgerichtet und wertschätzend

Hohe Eigeninitiative, Engagement sowie gute kommunikative Fähigkeiten runden Ihr Profil ab

