Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Singen





Leitung Finanz- und Rechnungswesen (m/w/d) Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Singen

Scan QR-Code 107694Die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanz- und Rechnungswesen im Gesundheitswesen (m/w/d) (Stellenanzeige).

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH: Leitung Finanz- und Rechnungswesen im Gesundheitswesen (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Bewerbung: www.glkn.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Leitung Finanz- und Rechnungswesen

Bewerbungsanschrift:
Virchowstraße 10

78224
Singen



Bundesland:
BW
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: Vergütung nach TVöD

Kategorisierung:
29-2072.00 Management Verwaltung

Aufgaben:

Als Führungskraft übernehmen Sie die folgenden Aufgaben in Eigenverantwortung und je nach Erfahrungshintergrund in enger anfänglicher Begleitung:
Fachliche Führung sowie Weiterentwicklung der verbundweiten Abteilung mit insgesamt 13 Mitarbeitenden
Sicherstellung der gesamten Buchführung von Mutter- und Tochtergesellschaften
Erstellung der Jahresabschlüsse nach HGB/KHBV sowie des Konzernabschlusses
Mitarbeit an der Erstellung der Unternehmenspläne
Ansprechpartner:in für steuerrechtliche Themen, Begleitung der Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden
Erstellen und Überwachen des Liquiditätsmanagements und der monatlichen Prognosen
Mitansprechpartner:in für Wirtschaftsprüfer:innen, Betriebsprüfer:innen, Banken und Behörden
Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit und lösungsorientierte Weiterentwicklung von administrativen Schnittstellen

Ausbildung:

Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, gerne mit Schwerpunkt Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung

Sie bringen Berufserfahrung im operativen Finanzwesen mit und zudem eine hohe Motivation, Ihre Kenntnisse im Umfeld des Gesundheitswesens einzubringen und weiterzuentwickeln
Sie verfügen über Kenntnisse im Krankenhausrecht, der Konsolidierung von Finanzabschlüssen auf Konzernebene (unter Anwendung von HGB/KHBV)
SAP-Erfahrungen sind wünschenswert, können aber auch vor Ort erworben werden

Fähigkeiten:

Unternehmerisches, analytisches und strategisches Denken mit einer ausgeprägten Zahlenaffinität ist Ihre große Stärke
Sie führen Ihre Beschäftigten Ihrer Abteilung zielgerichtet und wertschätzend
Hohe Eigeninitiative, Engagement sowie gute kommunikative Fähigkeiten runden Ihr Profil ab

Online seit
2025-08-12
Gültig bis
2025-10-08





