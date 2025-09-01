Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH
Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).
www.klinikum-hochrhein.de
Führung und Weiterentwicklung des Finanzbereiches inkl. Buchhaltung der Klinikum Hochrhein GmbH mit ihren Tochtergesellschaften sowie des kaufm. Controllings
Erstellen des Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplans in Zusammenarbeit mit weiteren Abteilungs- und Bereichsleitungen
Verantwortung für die Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse
Planung, Budgetierung und Forecast mit Bericht an die Klinikleitung
Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen, Steuern, Umsatzsteuer, Finanzen, Controlling oder vergleichbare Ausbildung
Mehrjährige Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen und/oder Controlling sowie Führungskompetenz und -erfahrung
sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office Anwendungen
eigenständige Arbeitsweise mit hoher Zielorientierung geprägt von guter analytischer und sozialer Kompetenz
Freude und Bereitschaft zur konzeptionellen, bereichs- und fachübergreifenden Arbeit