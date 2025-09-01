Referent Vertragsmanagement &amp; Abrechnungsmanagement Krankenhaus / Rehabilitation (w/m/d) IKK Classic /> Betriebsleitung MVZ (m/w/d) Gesundheitszentrum Weimar GmbH />

  2. Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH

Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH

Scan QR-Code 107928Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Hochrhein GmbH: Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-hochrhein.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Klinikum Hochrhein GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Leitung Finanzen & Controlling

Bewerbungsanschrift:
Kaiserstraße 93-101

79761
Waldshut-Tiengen



Bundesland:
BW
DE

Beschäftigungstyp:
Vollzeit unbefristet
Vergütung: angemessene Vergütung

Kategorisierung:
29-2072.00 Controlling Verwaltung

Aufgaben:

Führung und Weiterentwicklung des Finanzbereiches inkl. Buchhaltung der Klinikum Hochrhein GmbH mit ihren Tochtergesellschaften sowie des kaufm. Controllings
Erstellen des Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplans in Zusammenarbeit mit weiteren Abteilungs- und Bereichsleitungen
Verantwortung für die Monats- Quartals- und Jahresabschlüsse
Planung, Budgetierung und Forecast mit Bericht an die Klinikleitung

Ausbildung:

Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen, Steuern, Umsatzsteuer, Finanzen, Controlling oder vergleichbare Ausbildung

Berufserfahrung

Mehrjährige Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen und/oder Controlling sowie Führungskompetenz und -erfahrung
sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office Anwendungen

Fähigkeiten:

eigenständige Arbeitsweise mit hoher Zielorientierung geprägt von guter analytischer und sozialer Kompetenz
Freude und Bereitschaft zur konzeptionellen, bereichs- und fachübergreifenden Arbeit

Online seit
2025-09-01
Gültig bis
2025-09-30





