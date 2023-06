Leitung Finanzen und Controlling (m/w/d) Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH

Die Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Finanzen und Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Krankenhaus Porz am Rhein gGmbH

Leitung Finanzen und Controlling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Controlling Verwaltung

• Leitung der Bereiche Finanzen und Controlling sowie kaufmännische Leitung des MVZ mit einer Personalver-antwortung von insgesamt 7 Mitarbeitenden. Der fachliche Schwerpunkt liegt wesentlich im Bereich Controlling

• Verantwortung für den Bereich Steuern und Versicherungen sowie enge Abstimmung mit der Leitung Fibu bzgl. Themen der Haupt- und Debitorenbuchhaltung und Drittmittelverwaltung

• Vorbereitung und Erstellung des jährlich zu verhandelnden Budgets in Zusammenarbeit mit dem Medizincon-trolling

• Verantwortung für die fortlaufende Kalkulation des Ausbildungsbudgets

• Berechnung der Erlösausgleiche und Vorbereitung der notwendigen Testate

• Abstimmung der erlösrelevanten Buchungen mit Finanz- und Rechnungswesen für den Monats- und Jahresab-schluss

• Verantwortung des Bereichs Personalcontrolling, das in der Personalabteilung über TIP-HCE etabliert wird

• Führung und Administration des monatlichen Berichtswesens (Soll, Ist, Forecast, Liquidität)

• Laufendes Monitoring ergebniswirksamer spezifischer Themen wie PpUG, Ausbildung, wirtschaftlicher Ge-schäftsbetriebe

• Auswertung und Sammeln aller Konten in Zusammenarbeit mit den Abteilungen zur federführenden Erstellung der Wirtschaftsplanung und dessen Abbildung im DataWarehouse / TIP-HCE

• Erstellung und Übermittlung der regelhaften Krankenhausstatistiken

• Sonderauswertungen und ad-hoc-Analysen

• Professionelle und selbstständige Korrespondenz mit internen und externen Ansprechpartnern, wie z. B. mit Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern