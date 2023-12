Leitung Medizincontrolling Helios Klinik Attendorn

Die Helios Klinik Attendorn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Helios Klinik Attendorn

Leitung Medizincontrolling

attraktive leistungsorientierte Vergütung

- Leitung und Organisation der Abteilung Medizincontrolling

- Führung und Entwicklung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Ihres Teams

- Weiterentwicklung der Kodierqualität unter Anwendung des DRG-Systems

- Sicherstellung der leistungsgerechten Kodierung auf der Station

- Schulung und Weiterbildung des medizinischen Personals in Kodier- und Dokumentationsfragen

- Verantwortung für das gesamte MDK-Management, inkl. Durchführung von Widersprüchen und Begleitung von Klageverfahren

- Prozess- und Projektmanagement im Rahmen des DRG-Systems

- Mitwirkung an der operativen und strategischen Leistungsplanung sowie Beratung der Geschäftsführung, Chefärzte und Pflegedirektion

- Begleitung medizinischer Strukturanfragen der Kostenträger

- Aufgaben im Bereich externe Qualitätssicherung sowie gesetzlicher Qualitätsbericht

- Vorbereitung und Teilnahme an den Budget- und Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern

- Erstellung regelmäßiger Analysen über das Leistungsprofil sowie Berichtswesen an die entsprechenden Bereiche inkl. der Qualitätsindikatoren