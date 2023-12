Leitung Medizincontrolling Krankenhaus St. Barbara Schwandorf

Das Krankenhaus St. Barbara Schwandorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Leiter/in Medizincontrolling (w/m) (Stellenanzeige).

Krankenhaus St. Barbara Schwandorf

Leitung Medizincontrolling

BY Bayern

Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben liegen im strategischen Medizincontrolling und beinhalten schwerpunktmäßig die Analyse der Veränderungen des DRG-Systems mit sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für das Krankenhaus. Weiterhin sind Sie für strategische und operative Analysen in den Bereichen CMI / Fallschwere, medizinisches Leistungsspektrum etc. sowie das Monitoring medizinischer Qualitätsdaten (QI, QKK, QSR) verantwortlich. Im Rahmen der Leitung und Weiterentwicklung des Gesamtbereiches Medizincontrolling stehen Sie in enger Abstimmung und stetigem Austausch mit der Geschäftsführung und dem ärztlichen Bereich.