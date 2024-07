Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Gemeinschaftskrankenhaus Bonn

Das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.gk-bonn.de

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: marktgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- An der Schnittstelle zwischen Medizin und Abrechnung unterstützen Sie einen zielgerichteten Patientensteuerungs- und -abrechnungsprozess – gemeinsam mit Ihren Team.

- Sie führen, sind Vorbild, leiten an und steuern die Abteilung.

- Sie tragen zur medizinischen Leistungssteuerung des Hauses bei.

- Sie führen ein Team von 6 Mitarbeiterinnen, die die verschiedenen Aufgabenbereiche (Kodierung, MD-Management, Qualitätssicherung) gut untereinander aufgeteilt haben.

- Begleitung der Chefärzte, Fallbegleitung vor Ort, Beratung der Krankenhausleitung: Ihre Abteilung ist in der Klinik präsent.

- Sie bringen Ihre Abteilung voran, ganz gleich ob es sich um die Binnenorganisation oder das Einstellen auf sich verändernde Rahmenbedingungen geht.

- Durch Ihre Führung begeistern Sie auch im Medizincontrolling heranwachsende Mitarbeiter*Innen für die vielfältigen Tätigkeiten in der Abteilung.