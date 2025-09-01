Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH

person_search

Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-hochrhein.de

Klinikum Hochrhein GmbH

Leitung Medizincontrolling

Bewerbungsanschrift:

Kaiserstraße 93-101

79761 Waldshut-Tiengen





Bundesland: BW DE Bundesland:

Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: übertarifliche Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben: Operative und strategische Gesamtleitung und Organisation des Medizincontrollings

Analyse und transparente Darstellung der medizinischen Leistungsentwicklung und Reporting in Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Finanzen und Controlling

Steuerung und Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation und -abbildung für die Abrechnung nach DRG und den Bereich der ambulanten Leistungen

Kontinuierliche Überwachung der Kodierqualität

MDK-Management (Klassifikation von Anfragen, Überwachung der Anfragequoten, Vorbereitung, Widerspruch, Schlichtung, Klage, Vertretung vor Gericht)

Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung der Entgelt­verhandlungen

Ansprechperson für die Geschäftsleitung und Chefärzte

Ausbildung: Medizincontroller

Berufserfahrung Umfangreiche Kenntnisse in der DRG-Systematik sowie den zugrundeliegenden Normen, insbesondere im MD-Management und in den sozialrechtlichen Regelungen der Krankenhaus­abrechnung

Versierter Umgang mit Krankenhausinformationssystemen und MS Office

Interesse an der Optimierung medizinischer Prozesse und hohe Zahlenaffinität

Fähigkeiten: Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein sowie Belastbarkeit

Freude an der ständigen Wissenserweiterung und Weitergabe Ihres Wissens

2025-09-01

2025-09-30

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: