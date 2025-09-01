Referent Vertragsmanagement &amp; Abrechnungsmanagement Krankenhaus / Rehabilitation (w/m/d) IKK Classic /> Leitung Finanzen &amp; Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH />

Nachrichten

  1. Stellenangebot Meldungen
  2. Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH

Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH mydrg.de





person_search

Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH

Scan QR-Code 107929Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Hochrhein GmbH: Leitung Medizincontrolling (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikum-hochrhein.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Klinikum Hochrhein GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Leitung Medizincontrolling

Bewerbungsanschrift:
Kaiserstraße 93-101

79761
Waldshut-Tiengen



Bundesland:
BW
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: übertarifliche Vergütung

Kategorisierung:
29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben:

Operative und strategische Gesamtleitung und Organisation des Medizincontrollings
Analyse und transparente Darstellung der medizinischen Leistungsentwicklung und Reporting in Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Finanzen und Controlling
Steuerung und Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation und -abbildung für die Abrechnung nach DRG und den Bereich der ambulanten Leistungen
Kontinuierliche Überwachung der Kodierqualität
MDK-Management (Klassifikation von Anfragen, Überwachung der Anfragequoten, Vorbereitung, Widerspruch, Schlichtung, Klage, Vertretung vor Gericht)
Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung der Entgelt­verhandlungen
Ansprechperson für die Geschäftsleitung und Chefärzte

Ausbildung:

Medizincontroller

Berufserfahrung

Umfangreiche Kenntnisse in der DRG-Systematik sowie den zugrundeliegenden Normen, insbesondere im MD-Management und in den sozialrechtlichen Regelungen der Krankenhaus­abrechnung
Versierter Umgang mit Krankenhausinformationssystemen und MS Office
Interesse an der Optimierung medizinischer Prozesse und hohe Zahlenaffinität

Fähigkeiten:

Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein sowie Belastbarkeit
Freude an der ständigen Wissenserweiterung und Weitergabe Ihres Wissens

Online seit
2025-09-01
Gültig bis
2025-09-30





« Referent Vertragsmanagement & Abrechnungsmanagement Krankenhaus / Rehabilitation (w/m/d) IKK Classic | Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH | Leitung Finanzen & Controlling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH »

Suche

Navigation

Helferlein

Rubrik

Newsletter