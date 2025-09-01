Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Klinikum Hochrhein GmbH
Die Klinikum Hochrhein GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).
www.klinikum-hochrhein.de
Operative und strategische Gesamtleitung und Organisation des Medizincontrollings
Analyse und transparente Darstellung der medizinischen Leistungsentwicklung und Reporting in Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Finanzen und Controlling
Steuerung und Optimierung der medizinischen Leistungsdokumentation und -abbildung für die Abrechnung nach DRG und den Bereich der ambulanten Leistungen
Kontinuierliche Überwachung der Kodierqualität
MDK-Management (Klassifikation von Anfragen, Überwachung der Anfragequoten, Vorbereitung, Widerspruch, Schlichtung, Klage, Vertretung vor Gericht)
Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung der Entgeltverhandlungen
Ansprechperson für die Geschäftsleitung und Chefärzte
Medizincontroller
Umfangreiche Kenntnisse in der DRG-Systematik sowie den zugrundeliegenden Normen, insbesondere im MD-Management und in den sozialrechtlichen Regelungen der Krankenhausabrechnung
Versierter Umgang mit Krankenhausinformationssystemen und MS Office
Interesse an der Optimierung medizinischer Prozesse und hohe Zahlenaffinität
Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein sowie Belastbarkeit
Freude an der ständigen Wissenserweiterung und Weitergabe Ihres Wissens