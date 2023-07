Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Segeberger Kliniken GmbH Bad Segeberg

Die Segeberger Kliniken GmbH, Bad Segeberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Segeberger Kliniken GmbH

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Verantwortliche fachliche Leitung des operativen und strategischen Medizincontrollings (Kodier- und MD-Management, Strukturprüfungen der OPS-Komplexkodes sowie der QS-Richtlinien des G-BA)

Fachliche Führung und Begleitung der 16 Mitarbeitenden in den Bereichen Medizinische Kodier- und Dokumentationsassistenz, Fallmanagement sowie MD-Management

Kontinuierliche Überwachung, Steuerung und Optimierung der Dokumentations- und Ablaufprozesse im MD-Management sowie der korrespondierenden Kodier-Prozesse

Prüfung, Bewertung und Klärung von Beanstandungen der Kostenträger bzw. des Medizinischen Dienstes u. a. in Falldialogen, Begehungen und nach Gutachten

Begleitung von Begehungen durch den Medizinischen Dienst

Analyse der Anfragen und Prüfaufträge der Kostenträger sowie Ableiten eines Schulungsbedarfs und ggf. dessen Durchführung in Bezug auf daraus resultierende Anpassungen der Dokumentation

Unterstützung der Kodierfachkräfte bei der Sicherstellung der Kodierung und Fallfreigabe

Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit hinsichtlich Fragen zur Abrechnung

Unterstützung bei Budgetverhandlungen

Mitarbeit in Projekten zur Verbesserung von klinischer und administrativer Dokumentation, Kodierung, klinischer Ablauforganisation und Schnittstellenmanagement