Leitung Medizincontrolling und Patientenprozesse (m/w/d) Krankenhaus Neuwerk Mönchengladbach

Das Krankenhaus Neuwerk Mönchengladbach sucht ab sofort eine Leitung Medizincontrolling und Patientenprozesse (m/w/d) (Stellenanzeige).

Krankenhaus Neuwerk

Leitung Medizincontrolling und Patientenprozesse

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Verantwortung und Weiterentwicklung der Leistungs- und Abrechnungsprozesse im Krankenhaus Neuwerk - Fokus auf operative Abläufe sowie strategische Ausrichtung

Disziplinarische und fachliche Führung des Bereichs stationäres Erlösmanagement (Patientenadministration und Medizincontrolling) - enge Verzahnung mit dem Case Management

Unterstützung in der prozessualen und personellen Integrierung des Bereichs Case Management ins Abrechnungsmanagement

Direkte Berichtslinie an den kaufmännischen Direktor, enger thematischer Austausch mit den Bereichen Controlling sowie Medizin und Pflege

Mitwirkung und/ oder Leitung von Projekten zur Struktur- und Organisationsverbesserung sowie in interdisziplinärer Zusammenarbeit zur Begleitung patientenbezogener Optimierungsmaßnahmen