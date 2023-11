Leitung Medizincontrolling (w/m/d) Klinikum Herford AöR

Die Klinikum Herford AöR sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Klinikum Herford AöR

Leitung Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung gemäß TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Sie entwickeln medizinische Strategien in enger Zusammenarbeit mit den Chefärzten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen inkl. der Erstellung der Leistungsplanungen mit der Führung der Budgetverhandlungen

Sie führen und entwickeln Ihre 27 Mitarbeitenden in Ihrem Bereich

Mit Ihrer fachlichen Expertise optimieren Sie die Dokumentations-, Kodier- und Abrechnungsprozesse der stationären und ambulanten Leistungserbringung

Sie stellen eine fallbegleitende Kodierung und den zeitnahen Fallabschluss sicher

Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Prüfverfahrensvereinbarungen sowie der Einzelfallprüfung inkl. Sicherstellung und Durchführung von Strukturprüfungen und Begleitung des Medizinischen Dienstes

Sie analysieren die Anfragen und Prüfaufträge der Kostenträger, ggf. leiten Sie entsprechenden Schulungsbedarf ein

Sie arbeiten in Projekten zur Verbesserung von klinischer und administrativer Dokumentation, Kodierung, klinischer Ablauforganisation und Schnittstellenmanagement aktiv mit