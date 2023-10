Leitung Medizinisches Management m/w/d St.-Clemens-Hospital Geldern

Das St.-Clemens-Hospital Geldern sucht zum nächstmöglichen Termin eine Leitung Medizinisches Management (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: d.sielemann@clemens-hospital.de

Mehr Informationen: www.clemens-hospital.de

St.-Clemens-Hospital Geldern

Leitung Medizinisches Management

Vollzeit

Vergütung: einzelvertraglich vereinbarte Vergütung in Anlehnung an die AVR Caritas

29-2072.00 Medizinmanagement Verwaltung

- Verantwortung für die operative sowie strategische Leistungsplanung und -steuerung

- Beratung der Klinikleitung bei medizinischen Themen und Planungen zur medizinischen Ausrichtung des Standortes

- Entwicklung der klinischen Geschäftsprozesse und Unterstützung der Klinikleitung in der Interaktion mit den ärztlichen Leistungsträgern

- Kontinuierliche Beobachtung und Weiterentwicklung des gesamten medizinischen Portfolios

- Verantwortung für das MDK-Management und Unterstützung sowie Optimierung der Erlöspotentiale in Zusammenarbeit mit den Medizincontrollern

- Qualitätssicherung der Leistungsdokumentation

- Auswertungen und Analysen der vorhandenen Klinikdaten in Kooperation mit dem Controlling

- Unterstützung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Budgetverhandlungen