Leitung Patientenabrechnung (m/w/d) Regio Kliniken GmbH Elmshorn

Die Regio Kliniken GmbH, Elmshorn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Patientenabrechnung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.sana.de

Regio Kliniken GmbH

Leitung Patientenabrechnung

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Patientenabrechnung Verwaltung

Sie leiten Ihre Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen der Patientenabrechnung an und tragen mit Ihrem Team durch eine zeitnahe und korrekte Abrechnung (DRG, PEPP, EBM, GOÄ) der erbrachten Krankenhausleistungen zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei.

Sie bringen sich konstruktiv in Projekte rund um den Prozess der Patientenabrechnung ein und führen diese gemeinsam mit den jeweiligen Fachbereichen zum Erfolg.

Sie beraten die Geschäftsführung fachspezifisch zu operativen und strategischen Fragestellungen.

Sie organisieren und gewährleisten die ordnungsgemäße Datenübermittlung an die Kostenträger.

Darüber hinaus sind Sie Ansprechpartner für die internen und externen Partner für den Bereich der Patientenabrechnung.