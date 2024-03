Leitung Patientenabrechnung w/m/d Oberschwabenklinik gGmbH Ravensburg

Die Oberschwabenklinik gGmbH, Ravensburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Patientenabrechnung (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.oberschwabenklinik.de

Oberschwabenklinik gGmbH

Leitung Patientenabrechnung

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: angemessene Vergütung

29-2072.00 Patientenabrechnung Verwaltung

- Sicherstellung der ambulanten und stationären Leistungsabrechnung in Zusammenarbeit mit Ihrem Team - Etablierung eines strukturierten Wahlleistungsmanagements und kompetenter Ansprechpartner für externe Abrechnungsdienstleister - enge Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und Unterstützung bei der Sicherstellung der Strukturvorgaben - Ansprechpartner der Kostenträger und Erstellung der Abrechnung für unsere Kooperationspartner. - verantwortlich für die Optimierung der Arbeitsabläufe, der Klärung der rechtlichen Fragen der Patientenabrechnung, für ein regelmäßiges Berichtswesen in Zusammenarbeit mit der Unternehmenssteuerung, für die Steuerung und Weiterentwicklung der vorhandenen Software (SAP i.s.h und i.s.h med) - Unterstützung (im Team) der Geschäftsführung bei der Steuerung der Kliniken und MVZ

- mehrjährige Berufs- sowie Leitungserfahrung bei einem Leistungserbringer oder Kostenträger und gute Kenntnisse im Krankenhaus- und Sozialversicherungsrecht sowie in der ambulanten und stationären Leistungsabrechnung

- wirtschaftliches Denken und Handeln sowie die Bereitschaft an einer teamorientierten Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen an allen Standorten des Klinikverbundes