Leitung Patientenverwaltung (w/m/d) Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Patientenverwaltung (w/m/d)

Mehr Informationen: www.diakonissen.de

Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer

Leitung Patientenverwaltung

Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Diakonie Deutschland

29-2072.00 Patientenverwaltung Verwaltung

Leitung der Abteilung Patientenverwaltung

Personalplanung

Personalbeurteilungen und Führen der Mitarbeitergespräche

Dienstplanerstellung / Urlaubsplanung

Überwachung der Kennzahlen der Abteilung

Weiterentwicklung der operativen Prozesse

Ansprechpartner für die Geschäftsführung und externe Partner

Schnittstellenkommunikation in interne Abteilungen

Patientenkontakt in speziellen Fällen (Auslandsfälle / Beschwerden etc.)

Kontakt mit Gerichten und Betreuungsbehörden

Verwaltung von Stammdaten