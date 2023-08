Leitung Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung (w/m/d) Klinikum Wolfsburg

Das Klinikum Wolfsburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.klinikum-wolfsburg.de

Klinikum Wolfsburg

Leitung Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Qualitätsmanagement Verwaltung

Erfahrungen und Kenntnisse in der Qualitätssicherung und im Qualitätsmanagement

Kenntnisse in Bezug auf Krankenhaus-/ Patient*innen-lnformationssysteme, wie z. B. Dedalus Orbis o.ä. sind wünschenswert

Ausgeprägte EDV-Kenntnisse und ein sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen sowie Kenntnisse und Erfahrungen in der Erstellung von statistischen Auswertungen