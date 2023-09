Leitung Stabsstelle Belegungsmanagement und Projekte m/w/d Klinikverbund Südwest GmbH Sindelfingen

Die Klinikverbund Südwest GmbH, Sindelfingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Stabsstelle Belegungsmanagement und Projekte (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.klinikverbund-suedwest.de

Klinikverbund Südwest GmbH

Leitung Stabsstelle Belegungsmanagement und Projekte

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Stabsstelle Verwaltung

- Aufbau und Leitung eines Teams für das zentrale Belegungsmanagement in enger Zusammenarbeit mit der Klinikleitung

- Etablierung des sog. „Regensburger Modells“ mit prästationärer Planung elektiver Aufnahmen

- Mitgestaltung der Weiterentwicklung der Konzeption zu einer einheitlichen Aufnahme- und Entlassungsplanung sowie Verweildauersteuerung im Sinne eines medizinischen Casemanagements

- Optionale Leitung der zukünftigen zentralen prästationären Patientenaufnahme und der übergeordneten Aufnahme- und Versorgungseinheit

- Bedarfsgerechte, zweckmäßige und interdisziplinäre Planung der Bettenbelegung in Absprache mit der Pflege und den medizinischen Kliniken

- Terminierung und Steuerung von elektiven bzw. Notfall-Aufnahmen, prästationärer Aufenthalte, interner Verlegungen, etc.

- Tägliche Evaluation der vorhanden Bettenkapazitäten

- Schnittstellen-Optimierung zwischen Belegungsmanagement und weiteren Organisationseinheiten