Med. Dokumentationsassistent MDA Vivantes Klinikum Friedrichshain Berlin

Das Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin sucht zum nächstmöglichen Termin einen/eine Medizinische Dokumentationsassistenten / Dokumentationsassistentin (MDA) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.vivantes.de

Vivantes Klinikum im Friedrichshain

Med. Dokumentationsassistent MDA

BE Berlin

Vollzeit

39

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Dokumentationsassistent, Verwaltung

• Kodierung von DRG-relevanten Daten / Prozeduren aus Arztbrief, OP-Bericht, Laborwerten, Kurven etc.

• Scoring der Aufwandspunkte für die intensivmedizinische Behandlung von Patienten

• Vorbereitung und Teilnahme an den Teambesprechungen zur Koordination und Abrechenbarkeit der geriatrischen Komplexbehandlungen

• Überprüfung der Dokumentation der zu kodierenden Fälle und Rückmeldung an das klinische Personal zur Optimierung der Kodierung

• Unterstützung bei der Verweildauersteuerung durch kodierbegleitende Visiten

• Enge Zusammenarbeit mit den für die Einsatzbereiche zuständigen dokumentationsbeauftragten Ärzten/Ärztinnen der Kliniken und dem Medizincontrolling