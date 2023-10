Medical Data Manager m/w/d Charité Berlin

Die Charité - Universitätsmedizin Berlin sucht zum 01.06.2021 eine/n Medical Data Manager*in (m/w/d) für den Geschäftsbereich Erlösmanagement - Med. Leistungsmanagement (Stellenanzeige).

E-Mail: mlm-bewerbung@charite.de

Mehr Informationen: www.charite.de

Charité

Medical Data Manager

Vollzeit

39

Vergütung: Entgeltgruppe 10 gem. TVöD VKA-K

29-2072.00 Erlösmanagement Verwaltung

- Erfassen und Verschlüsseln von Diagnosen, Prozeduren, entgeltrelevanten Medikamenten, Blutprodukten sowie neuen Untersuchungsmethoden (NUB) zwecks Übermittlung an die Kostenträger - Durchführung von internen Projekten zur Erlössicherung durch verbesserte Dokumentation und Kodierung - Selbstständige Erstellung von Potenzial- und Prozessanalysen bei Dokumentations- und Kodieraktivitäten in Centren und Kliniken mit Identifikation von Erlöspotenzialen (Erstellen von Präsentationen) - Überprüfung der Datenvalidität (Vollständigkeits- und Plausibilitätschecks) - Entwicklung von Lösungsansätzen für Erlöspotenziale und Unterstützung der Kliniken bei Umsetzung von Maßnahmen vor Ort - Eigenverantwortliche Erstellung von Statistiken mit entsprechender Auswertungssoftware - Eigenständige Erstellung, Reporting und Weiterentwicklung regelmäßiger MLM-Berichte - Souveräne Mitarbeit bei Sonderthemen (Kassenvereinbarungen, Jahresabschlüsse, Rückstellungen)

- Fähigkeiten oder Erfahrungen mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung

- Gründliche Fachkenntnisse des DRG-Abrechnungssystems und aller anzuwendenden Klassifikationen: ICD, OPS, DKR, Fallpauschalenkatalog, AOP-Katalog, GAEP-Kriterien, Definitionshandbuch, MDK-Kodierempfehlungen, SGB V, BPflV, KHEntG, FPV, GSG, BDSG

- Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse mit SAP / ISH, ID-Diacos, SAP / RKT

- Gründliche und umfassende Fachkenntnisse in Erstellung und Abfrage von SQL-Datenbanken, Abfragen in SAP BW und in QlikView

- Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse insb. Methodenerfahrung im Rahmen von Erlösoptimierungsprojekten in Kliniken (Analyse Leistungsgeschehen, Identifikation von Potenzialen, Definition und Umsetzung von Maßnahmen)