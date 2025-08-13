Medizincontroller Klinisches Prozessmanagement (m/w/d) Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH

person_search

Die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller Klinisches Prozessmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Vollzeit unbefristet

Vergütung: leistungsorientierte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben: Selbstständiges MDK-Management (Begehungen, schriftl. Verfahren, Widersprüche, Gerichtsverfahren)

Projekt- und Prozessmanagement im Bereich MD-Management

Beratung und Unterstützung des medizinischen und nichtmedizinischen Fachpersonals in Kodierfragen, im Zusammenhang mit Kostenträgeranfragen sowie in übrigen DRG-relevanten Sachverhalten und entsprechenden Dokumentationsanforderungen in der Psychiatrie und Somatik

Kontinuierliche Verbesserung der Dokumentations- und Kodierqualität

Optimierung von medizinisch/pflegerischen Prozessabläufen sowie Mitarbeit bei der Erstellung klinischer Behandlungspfade

Professionalisierung des Berichtswesens

Leistungs- und Erlösplanung in Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Controlling

Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen

Vorbereitung und Beteiligung bei den Budgetverhandlungen

Betreuung, Organisation und Durchführung von innerbetrieblichen Schulungsmaßnahmen der Klinikleitungen, Ärzte, Pflege, med. Berufsgruppen zur Optimierung der Dokumentationsqualität, zur Abrechnung und Erlössicherung stationärer Fälle

Mitarbeit an Projekten zur Weiterentwicklung des Medizincontrollings im Geschäftsbereich sowie in den Kliniken

Ausbildung: Eine abgeschlossene medizinisch-pflegerische oder vergleichbare Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Medizinstudium

Sie haben die Zusatzqualifikation Medizincontrolling oder eine vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung Sie haben Berufserfahrung im Medizincontrolling

Von Vorteil sind Kenntnisse des Kranken­haus­informationssystems (ORBIS) und souveräner Umgang mit MS-Office

Vertieftes Wissen zu rechtlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sowie sehr gute Kenntnisse zum deutschen DRG-Abrechnungssystem in medizinischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht

Erfahrung mit MDK-Begutachtungen und -Begehungen

Fähigkeiten: hohe soziale, organisatorische und analytische Kompetenz verbunden mit beruflicher Professionalität und Führungs- und Argumentationsstärke

Teamorientierte Arbeitsweise, gutes Kommunikationsgeschick, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen mit angemessener Souveränität

Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

2025-08-13

2025-09-11

