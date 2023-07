Medizincontroller m/w/d DAK-Gesundheit Essen

Die DAK-Gesundheit Essen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) für das Fachzentrum Stationäre Leistungen in Essen (Stellenanzeige).

E-Mail: antje.strauch@dak.de

Mehr Informationen: www.dak.de

• Sie sind zentraler Ansprechpartner (m/w/d) für Mediziner (m/w/d) in den Krankenhäusern und beim Medizinischen Dienst und beraten unsere Mitarbeiter (m/w/d) im Fachzentrum sowie anderen Dienststellen in allen medizinischen Fragen.

• Darüber hinaus sind Sie für die medizinische Beratung bei Krankenhaus-Klagen und juristischen Fragenstellungen mit medizinischem Inhalt verantwortlich.

• Sie bearbeiten Fälle, die eine hohe medizinische Kompetenz erfordern, werten Sachverständigen-Gutachen des Medizinischen Dienstes aus und schätzen diese im Hinblick auf die mögliche Entwicklung im laufenden Klageverfahren ein.

• Neben der fachlichen Begleitung von Klageverfahren, nehmen Sie bei Bedarf auch Termine beim Sozialgericht wahr.

• Außerdem sind Sie für die fachliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter (m/w/d) verantwortlich und schulen diese regelmäßig.

• Sie analysieren das Abrechnungsverhalten der Krankenhäuser, ermitteln Auffälligkeiten (auch) in Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst und entwickeln medizinische Prüfregeln.

• Nicht zuletzt richten Sie unsere Rechnungsprüfung mit Hilfe von Controlling-Daten aus.