Medizincontroller (m/w/d) LVR-Klinik Viersen

Die LVR-Klinik Viersen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Medizincontroller*in (m/w/d) für das Team der Abteilung Controlling / Medizincontrolling

LVR-Klinik Viersen

Medizincontroller

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach E11 TVöD

Beratung der medizinischen Bereiche in Fragen der Codierung innerhalb des PEPP und DRG Systems und MD-fester Dokumentation in der Psychiatrie und Somatik

Leistungs- und Erlösplanung in Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen Controlling

Entwicklung, Definition und Überwachung steuerungsrelevanter Kennzahlen

Koordination von Anfragen der Kostenträger und Bearbeitung von MD Gutachten und Beteiligung am Erörterungsverfahren

Durchführung von Schulungen

Unterstützung bei der Kostenträgerrechnung (Datenlieferungen, Bearbeitung von Fehlerprotokollen), Prüfung von Gutachten

Unterstützung bei der Strukturprüfung

Durchführung der Fallfreigabe