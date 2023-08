Medizincontroller m/w/d MEDIQON GmbH Hannover

Die MEDIQON GmbH, Hannover sucht einen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: karriere@mediqon.de

Mehr Informationen: www.mediqon.de

MEDIQON GmbH

Medizincontroller

k.a

Vergütung: attraktive Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie kodieren stationäre Krankenhausfälle.

- Sie überprüfen die Kodierung und die Dokumentation auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit.

- Sie beraten Ärzte und die Pflege bei der Verbesserung der Dokumentation und der Kodierqualität.

- Sie beraten Fach- und Führungskräfte in den Kliniken in allen Angelegenheiten des Medizincontrollings.

- Sie bearbeiten Anfragen des MD(K).

- Sie begleiten und beraten Krankhäuser bei Anfragen des MD(K).

- Sie schulen Fachkräfte im Krankenhaus in der DRG-Kodierung.