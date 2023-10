Medizincontroller m/w/d Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Die Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) für das Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

- DV-technische Aufarbeitung DRG-relevanter Daten (Berichte, Ad-hoc Analysen etc.)

- Mitwirkung bei der Planung, Analyse und Steuerung des medizinischen Leistungsspektrums

- Beteiligung am operativen und strategischen Leistungs- und Erlöscontrolling

- Schulung, Beratung und Betreuung medizinischer Fachbereiche in Fragen zur Leistungssteuerung, Kodierung, DRG-Systematik und Dokumentation

- Mitarbeit beim Management von MDK-Anfragen bis hin zur juristischen Klärung

- Beteiligung bei der Vorbereitung der Budgetverhandlungen

- Beteiligung an der Aufarbeitung von Daten zur externen und internen Qualitätssicherung

- Enge Zusammenarbeit mit dem Betriebswirtschaftlichen Controlling und der Abrechnung