Medizincontrollerin / Medizincontroller, Ärztin / Arzt Erlösmanagement (d/w/m) Charité - Universitätsmedizin Berlin

Die Charité Universitätsmedizin Berlin sucht ab sofort eine / einen Medizincontrollerin / Medizincontroller, Ärztin / Arzt (d/w/m) im Geschäftsbereich Erlösmanagement (Stellenanzeige).

Charité Universitätsmedizin Berlin

Medizincontrollerin / Medizincontroller, Ärztin / Arzt

Vollzeit

39-40

Vergütung: E13/Ä1/Ä2 gem. TVöD VKA - K oder TV-ÄrztInnen Charité

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Sie prüfen, bewerten und klären Beanstandungen von Kosten­träger:innen bzw. des Medizinischen Dienstes (MD), u.a. in Fallbesprechungen Sie leiten Widerspruchs- und Erörterungsverfahren ein und führen Verhandlungen mit den Kostenträger:innen durch Sie analysieren Daten aus den MD-Verfahren und leiten daraus notwendige Maßnahmen ab und adressieren diese an die Klinikleitungen Sie schulen und beraten insbes. Klinikleitungen, DRG-Verantwortliche sowie Kodierfachkräfte bei der Optimierung der Prozess- und Dokumentationsqualität mit dem Ziel der Erlössicherung von stationären Fällen Sie übernehmen (Teil-)Projekte zur Weiterentwicklung des Medizincontrollings im Geschäftsbereich und in den Kliniken

Sie haben ein abgeschlossenes Medizinstudium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im Gesundheitswesen mit mehrjähriger Berufserfahrung in einer Position im Medizincontrolling, idealerweise ein abgeschlossenes Medizinstudium oder eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und eine abgeschlossene Weiterbildung zur bzw. zum Medizincontroller:in

Sie verfügen idealerweise über Erfahrungen in der Bearbeitung pädiatrischer Anfragen an das Medizincontrolling oder besitzen sogar medizinische Erfahrung aus einer pädiatrischen Klinik

Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse zum deutschen DRG-Abrechnungssystem und ein vertieftes Wissen zu rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus

Sie verfügen über gründliche Fachkenntnisse in den gängigen MS Office Anwendungen, SAP ISH und SAP BW und Sie haben idealerweise Anwendungskenntnisse in SAP RKT