Medizinische Dokumentationsassistenz / Kodierfachkraft m/w/d Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH

Die Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH sucht ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Dokumentationsassistenz / Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: a.krenz@evk.de

Mehr Informationen: www.evk.de

Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach gGmbH

medizinische Dokumentationsassistenz / Kodierfachkraft

Teilzeit

50%

Vergütung: Vergütung nach BAT-KF

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent

- Selbstständiges Kodieren und Gruppieren von allen entlassenen Fällen anhand der Primärdokumentation gemäß den deutschen Kodierrichtlinien - Überprüfung der Kodierung und Dokumentation auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit - Unterstützung der Mitarbeiter im Ärztlichen, Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte - Gewährleistung einer zeitnahen Fallabrechnung - Beurteilung von MDK- und Kassenanfragen

- möglichst mehrjährige Erfahrung in der medizinischen Dokumentation

- fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Klassifikationssystemen nach ICD und OPS

- sicherer Umgang mit MS-Office, gängiger DRG-Software

- gute Kenntnisse in einem Krankenhausinformationssystem (bevorzugt Orbis) sowie die Bereitschaft, sich in neue Systeme einzuarbeiten