Medizinische Kodierfachkraft Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Medizinische Kodierfachkraft

BY

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach TV-BG Kliniken

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Primärkodierung stationärer Fälle

- Kontrolle und Korrektur der Vorkodierung

- Differenzierung der Abrechnungszuordnungen

- Regelmäßige Teilnahme an Visiten zur fallbegleitenden Kodierung sowie Abstimmung mit den DRG-beauftragten Ärzten in Fallbesprechungen

- Unterstützung bei der Vorbereitung von MDK-Prüfungen sowie bei der Weitergestaltung der Kodierabläufe in unserer Klinik