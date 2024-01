Medizinische Kodierfachkraft / Case Manager (m/w/d) Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft / Case Manager (m/w/d) für das Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Medizinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung gem. TV-BG Kliniken

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie sind zuständig für die Primärkodierung stationärer Fälle, die Kontrolle und Korrektur der Vorkodierung sowie die Differenzierung der Abrechnungszuordnungen

Die regelmäßige Teilnahme an Visiten zur fallbegleitenden Kodierung und die Abstimmung mit den DRG-beauftragten Ärztinnen und Ärzten in Fallbesprechungen gehört ebenfalls zu Ihrem Tätigkeitsbereich

Sie unterstützen uns bei der Vorbereitung von MD-Prüfungen sowie bei der laufenden Prozessoptimierung in der Abteilung und der Klinik

Fallbezogene Fragen klären Sie in enger Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Team

Durch Ihre Beihilfe unterstützen Sie den ärztlichen und pflegerischen Dienst bei der Optimierung der Krankenaktendokumentation