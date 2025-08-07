Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr GmbH

person_search

Die Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) für den Bereich operatives Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr GmbH

Medizinische Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Wertgasse 30

45468 Mülheim an der Ruhr





Teilzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach BAT-KF

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: Sicherstellung der korrekten und vollständigen Kodierung von Diagnosen und Prozeduren (ICD- und OPS-Kodierung) auf Basis der Behandlungsdokumentation

Überprüfung und Optimierung der Kodier Qualität in Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegekräften

Durchführung von Fallprüfungen sowie Beratung der Fachabteilungen hinsichtlich Dokumentations- und Kodier Standards

Erstellung von Auswertungen, Reports und Handlungsempfehlungen

Enge Zusammenarbeit mit dem strategischen Controlling, der Patientenabrechnung sowie den Fachbereichen

Ausbildung: Medizinische Ausbildung (MFA (m/w/d) oder Pflegefachkraft (m/w/d)) mit Weiterbildung zur Kodierfachkraft (m/w/d)

Berufserfahrung Fundierte Kenntnisse im DRG-System sowie in der medizinischen Kodierung (ICD/OPS)

Sicherer Umgang mit Krankenhausinformationssystemen und gängigen MS-Office-Anwendungen

Verhandlungsgeschick bei der Bearbeitung von MDK-Fällen und ein souveränes Auftreten

Fähigkeiten: Kommunikations- und Beratungskompetenz im interdisziplinären Team (Ärzte, Pflege, Verwaltung)

Eigeninitiative, Organisationsstärke und Verantwortungsbewusstsein

