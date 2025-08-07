Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr GmbH
Die Evangelisches Krankenhaus Mülheim an der Ruhr GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) für den Bereich operatives Medizincontrolling (Stellenanzeige).
Sicherstellung der korrekten und vollständigen Kodierung von Diagnosen und Prozeduren (ICD- und OPS-Kodierung) auf Basis der Behandlungsdokumentation
Überprüfung und Optimierung der Kodier Qualität in Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegekräften
Durchführung von Fallprüfungen sowie Beratung der Fachabteilungen hinsichtlich Dokumentations- und Kodier Standards
Erstellung von Auswertungen, Reports und Handlungsempfehlungen
Enge Zusammenarbeit mit dem strategischen Controlling, der Patientenabrechnung sowie den Fachbereichen
Medizinische Ausbildung (MFA (m/w/d) oder Pflegefachkraft (m/w/d)) mit Weiterbildung zur Kodierfachkraft (m/w/d)
Fundierte Kenntnisse im DRG-System sowie in der medizinischen Kodierung (ICD/OPS)
Sicherer Umgang mit Krankenhausinformationssystemen und gängigen MS-Office-Anwendungen
Verhandlungsgeschick bei der Bearbeitung von MDK-Fällen und ein souveränes Auftreten
Kommunikations- und Beratungskompetenz im interdisziplinären Team (Ärzte, Pflege, Verwaltung)
Eigeninitiative, Organisationsstärke und Verantwortungsbewusstsein