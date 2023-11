Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Klinikum Friedrichshafen GmbH

Die Klinikum Friedrichshafen GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.medizin-campus-bodensee.de

Klinikum Friedrichshafen GmbH

Medizinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Sie haben eine Ausbildung als medizinische Kodierfachkraft

Sie haben möglichst mehrjährige Berufserfahrung in der Kodierung in mindestens einer der folgenden Fachrichtungen gesammelt: Allgemeinchirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Urologie.

Sie haben zudem umfassende Kenntnisse in der DRG-Systematik.

Ihr Wissen rund um Abrechnungsfragen im Krankenhaus runden Ihr Profil ab.