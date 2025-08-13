Medizincontroller Klinisches Prozessmanagement (m/w/d) Krankenh&#228;user Landkreis Freudenstadt gGmbH />

Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Kreiskrankenhaus Emmendingen

Scan QR-Code 107704Das Kreiskrankenhaus Emmendingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Kreiskrankenhaus Emmendingen: Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.krankenhaus-emmendingen.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Kreiskrankenhaus Emmendingen

Ausgeschriebene Stelle:
Medizinische Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:
Gartenstraße 44

7931
Emmendingen



Bundesland:
BW
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: Vergütung nach TVöD -VKA

Kategorisierung:
29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben:

Verantwortung für die zeitnahe EDV-Erfassung aller Diagnosen und Prozeduren im Dialog mit den behandelnden Ärzten und Pflegekräften
Überprüfung der korrekten und vollständigen Dokumentation
Unterstützung bei der telefonischen Annahme von Anwenderproblemen und Service-Anfragen
Führen von Fallbesprechungen mit Ärzten und Pflegekräften in allen DRG-Fragen
Bearbeitung der MDK - Anfragen
Schnittstellenfunktion von der medizinischen Abteilung zur Patientenverwaltung

Ausbildung:

Abgeschlossene Ausbildung zur medizinischen Kodierfachkraft

Berufserfahrung

Berufserfahrung
Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit EDV-Systemen auf der Basis von Windows und KIS (Orbis, iMedOne)

Fähigkeiten:

Hohe kommunikative Kompetenz bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflege auf den Stationen.
Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Eigeninitiative

Online seit
2025-08-13
Gültig bis
2025-09-11





