Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Kreiskrankenhaus Emmendingen

person_search

Das Kreiskrankenhaus Emmendingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.krankenhaus-emmendingen.de

Kreiskrankenhaus Emmendingen

Medizinische Kodierfachkraft

Bewerbungsanschrift:

Gartenstraße 44

7931 Emmendingen





Bundesland: BW DE Bundesland:

Voll- oder Teilzeit unbefristet

Vergütung: Vergütung nach TVöD -VKA

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: Verantwortung für die zeitnahe EDV-Erfassung aller Diagnosen und Prozeduren im Dialog mit den behandelnden Ärzten und Pflegekräften

Überprüfung der korrekten und vollständigen Dokumentation

Unterstützung bei der telefonischen Annahme von Anwenderproblemen und Service-Anfragen

Führen von Fallbesprechungen mit Ärzten und Pflegekräften in allen DRG-Fragen

Bearbeitung der MDK - Anfragen

Schnittstellenfunktion von der medizinischen Abteilung zur Patientenverwaltung

Ausbildung: Abgeschlossene Ausbildung zur medizinischen Kodierfachkraft

Berufserfahrung Berufserfahrung

Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit EDV-Systemen auf der Basis von Windows und KIS (Orbis, iMedOne)

Fähigkeiten: Hohe kommunikative Kompetenz bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflege auf den Stationen.

Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Eigeninitiative

2025-08-13

2025-09-11

Beschäftigungstyp:Kategorisierung: