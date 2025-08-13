Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Kreiskrankenhaus Emmendingen
Das Kreiskrankenhaus Emmendingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Verantwortung für die zeitnahe EDV-Erfassung aller Diagnosen und Prozeduren im Dialog mit den behandelnden Ärzten und Pflegekräften
Überprüfung der korrekten und vollständigen Dokumentation
Unterstützung bei der telefonischen Annahme von Anwenderproblemen und Service-Anfragen
Führen von Fallbesprechungen mit Ärzten und Pflegekräften in allen DRG-Fragen
Bearbeitung der MDK - Anfragen
Schnittstellenfunktion von der medizinischen Abteilung zur Patientenverwaltung
Abgeschlossene Ausbildung zur medizinischen Kodierfachkraft
Berufserfahrung
Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit EDV-Systemen auf der Basis von Windows und KIS (Orbis, iMedOne)
Hohe kommunikative Kompetenz bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflege auf den Stationen.
Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Eigeninitiative