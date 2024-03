Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) Stiftung Hospital zum heiligen Geist Frankfurt a.M.

Die Stiftung Hospital zum heiligen Geist sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.stiftung-hospital-zum-heiligen-geist.de

Stiftung Hospital zum heiligen Geist

Medizinische Kodierfachkraft

HE

Frankfurt am Main

Vollzeit

38,5

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Sie sorgen für sichere DRG-Abrechnungsprozesse und entwickeln diese weiter, einschließlich der medizinischen Kodierung in Abstimmung mit dem Ärztlichen Dienst

In Ihrer Funktion kodieren Sie alle der entlassenen Patientendaten und stellen die Dokumentation der Diagnosen und Prozeduren sicher

Sie übernehmen behandlungsbegleitende Kodierungen von Diagnosen und Prozeduren

Sie vervollständigen die Falldaten und überwachen die Leistungserfassung

Sie sind für die Aufarbeitung und Umsetzung der jährlichen Veränderungen in den Katalogen zuständig

Darüber hinaus unterstützen Sie die Abteilung bei der Erfassung von Reports, Statistiken und Auswertungen für Ihren Zuständigkeitsbereich