Medizinischer Kodier- und Dokumentationsassistent (m/w/d) Sana Kliniken Duisburg GmbH

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizinischen Kodier- und Dokumentationsassistenten (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Sana Kliniken Duisburg GmbH

Kodier- und Dokumentationsassistent

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent Verwaltung

- Kodierung von stationären Behandlungsfällen in Zusammenarbeit mit den medizinischen Fachabteilungen, Fallbegleitung - Beratung der Leistungserbringer in den Kliniken - Bearbeitung und Management von Anfragen seitens der Kostenträger und des MDK - Vorbereitung und Durchführung von Kostenträger-Fallbesprechungen und MDK-Begehungen

- Mehrjährige Erfahrung als klinischer Kodierer, die Sie in der Praxis erworben haben

- Detaillierte Kenntnisse der Deutschen Kodierrichtlinien, der aktuellen DRG-Systematik sowie der aktuellen Fallpauschalenvereinbarung und der PrüfvV

- Erfahrung in der stationären Abrechnungssystematik sowie in der Bearbeitung von MDK- und Kassenanfragen

- Versierter Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen