Medizinischer Kodier- und Dokumentationsassistent (m/w/d) Sana Kliniken Duisburg GmbH
Die Sana Kliniken Duisburg GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizinischen Kodier- und Dokumentationsassistenten (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).
Stellenangebot im PDF-Format.
Mehr Informationen: www.sana.de
DRG-Kodierung der Behandlungsfälle
Fallbegleitende Kodierung
Begleitung der externen Qualitätssicherung
Patientenverlaufs- und Fallkontrolle, Erstellung von medizinischen Begründungen
Überwachung der abrechnungsrelevanten Behandlungsdokumentation
Interdisziplinärer Austausch mit anderen Berufsgruppen
Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
Abgeschlossene Ausbildung als Medizinische/n Dokumentationsassistentin/-assistenten (TA)
Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Bereich der pädiatrischen Kodierung
Kenntnis der Systematik des DRG-Systems
Gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie und der Patientenabläufe
Gute EDV-Kenntnisse einschließlich MS-Office Anwendungen
Analytische und kommunikative Fähigkeiten
Verantwortungsbewusstes sowie selbständiges Arbeiten
Flexibilität und Mobilität