Medizinischer Kodier- und Dokumentationsassistent (m/w/d) Sana Kliniken Duisburg GmbH

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizinischen Kodier- und Dokumentationsassistenten (m/w/d) im Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.sana.de

Sana Kliniken Duisburg GmbH

Kodier- und Dokumentationsassistent

Bewerbungsanschrift:

Zu den Rehwiesen 9

47055 Duisburg





Bundesland: NW DE Bundesland:

Vollzeit unbefristet

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Aufgaben: DRG-Kodierung der Behandlungsfälle

Fallbegleitende Kodierung

Begleitung der externen Qualitätssicherung

Patientenverlaufs- und Fallkontrolle, Erstellung von medizinischen Begründungen

Überwachung der abrechnungsrelevanten Behandlungsdokumentation

Interdisziplinärer Austausch mit anderen Berufsgruppen

Ausbildung: Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

Abgeschlossene Ausbildung als Medizinische/n Dokumentationsassistentin/-assistenten (TA)

Berufserfahrung Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Bereich der pädiatrischen Kodierung

Kenntnis der Systematik des DRG-Systems

Gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie und der Patientenabläufe

Gute EDV-Kenntnisse einschließlich MS-Office Anwendungen

Fähigkeiten: Analytische und kommunikative Fähigkeiten

Verantwortungsbewusstes sowie selbständiges Arbeiten

Flexibilität und Mobilität

2025-08-27

2025-09-25

