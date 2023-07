Mitarbeiter für das zentrale Medizincontrolling m/w/d Ortenau Klinikum Offenburg

Das Ortenau Klinikum, Offenburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für das zentrale Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Ortenau Klinikum

Mitarbeiter für das zentrale Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K Entgeltgruppe 10

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Überwachung der Vollständigkeit der entgeltrelevanten ärztlichen / pflegerischen Kodierung, insbesondere in den kosten- und erlösintensiven klinischen Bereichen (z. B. Intensivstation, OP usw.) - Reporting / Monitoring der Kodier- und Abrechnungsqualität (KMS eisTIKakut) - Ansprechpartner für die klinischen und administrativen Bereiche bei Fragen zur Dokumentation und Kodierung - Optimierung der Dokumentation in Zusammenarbeit mit den Pflegekräften und den Ärzten/-innen - Schulung der jährlichen Veränderungen im DRG-System - Mitwirkung beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Strukturen im Medizincontrolling - Umsetzung strategischer Vorgaben im Bereich Medizincontrolling (Prozess- und Qualitätsvorgaben), Prozessanalysen, Monitoring der Prozessdisziplin - Unterstützung und Sicherstellung der Externen Qualitätssicherung und Entwicklung der medizinischen Ergebnisqualität

- Abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege oder Bachelorausbildungen im Gesundheitswesen sowie mehrjährige Berufserfahrung - Weiterbildung im Bereich der klinischen Kodierung

- Erfahrung in der stationären Abrechnungssystematik, Kenntnisse der gängigen Rechts- und Abrechnungsvorschriften werden vorausgesetzt

- Kenntnisse in der Bearbeitung von MD- und Kassenanfragen und Erfahrung in der Qualitätssicherung wünschenswert

- Zahlenaffinität, sicherer Umgang mit MS Excel