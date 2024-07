Mitarbeiter für den Bereich stationäre Versorgung / Mitarbeiter DRG-Abrechnung (m/w/d) BKK firmus Osnabrück

Die BKK firmus, Osnabrück sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für den Bereich stationäre Versorgung / Mitarbeiter DRG-Abrechnung (m/w/d) (Stellenanzeige).

BKK firmus

Mitarbeiter DRG-Abrechnung

Vollzeit

35

Vergütung: leistungsorientierte Bezahlung

29-2072.00 DRG-Abrechnung Verwaltung

- Sie sind für die eigenständige formale und medizinische Prüfung von Krankenhausrechnungen zuständig und setzen med. Inhalte und Kodierauffälligkeiten in Prüfalgorithmen um.

- In Zusammenarbeit mit Krankenhäusern und dem Medizinischen Dienst klären Sie erlösrelevante Fragen.

- Sie kommunizieren mit den Krankenhäusern in strittigen Fällen und erarbeiten Lösungsvorschläge.

- Darüber hinaus beraten und unterstützen Sie unsere Versicherten in Einzelfragen der stationären Versorgung.