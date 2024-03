Mitarbeiter für die zentrale Patientenabrechnung (m/w/d) AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Die AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für die zentrale Patientenabrechnung (m/w/d) mit Perspektive als Teamleitung (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.kinderkrankenhaus.net

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH

Mitarbeiter für die zentrale Patientenabrechnung

Vollzeit

Vergütung: EG 8, EG 9a bzw. EG 9b TV-AKK

29-2072.00 Patientenabrechnung Verwaltung

Sie sind in der Zentralen Patientenabrechnung im Bereich Erlösmanagement primär für die Sicherung von Erlösen und Realisierung von Forderungen aus Krankenhausleistungen zuständig: - Fakturierung von ambulanten und stationären Krankenhausleistungen sowie gesondert in Anspruch genommener Wahlleistungsverträge aller Kostenträger - Koordination und Absicherung der Kostenübernahme- und Patientenabrechnungsprozesses aller Krankenhausleistungen, insbesondere bei unklarer Kostenzusage - Bearbeiten des Datenträgeraustausches nach § 301 SGB V - Erstellung von Reports, Statistiken und Auswertungen - Beratung zu entgeltlichen Abrechnungsfragen - Unterstützung der Leitung Erlösmanagement - Mitwirkung innerhalb des Mahnverfahrens - Im Rahmen der Nachfolgeplanung kann bei entsprechender Qualifikation und Eignung eine Perspektive als Teamleitung geboten werden.

eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise in einem Krankenhaus abgeschlossenes Studium wünschenswert, z.B. Betriebswirtschaft, Gesundheitswissenschaft /-management

einschlägige Berufserfahrung in der Abrechnung mit dem Schwerpunkt Entgeltabrechnung

fundierte Kenntnisse innerhalb der unterschiedlichen Abrechnungsarten (DRG, GOÄ, UV-GOÄ, DKG-NT)

sicherer Umgang mit MS Office (Excel, Word, Power Point) wird vorausgesetzt, Kenntnisse in SAP von Vorteil

sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

idealerweise verfügen Sie bereits über Führungserfahrungen