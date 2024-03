Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH

Die Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.evkwesel.de.de

Evangelisches Krankenhaus Wesel GmbH

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Eigenverantwortliche Bearbeitung von Anfragen zur Abrechnungsprüfung sowie Begleitung von inhouse-MD-Begehungen einschließlich deren Dokumentation und Berichtswesen

Mitwirkung an der fallbegleitenden Kodierung und Verweildauersteuerung in einem Team von acht Mitarbeitern in enger Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Dienst

Beratung der Leistungserbringer zur vollständigen und korrekten Dokumentation und zum optimalen Fallmanagement

Vorbereitung und Durchführung von internen Schulungen zu allen Themen des Medizincontrolling

Vorbereitung und Begleitung von sozialmedizinischen Klageverfahren