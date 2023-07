Mitarbeiter im Medizincontrolling m/w/d Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH sucht zu sofort einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbungen@pk.lueneburg.de

Mehr Informationen: www.pk.lueneburg.de

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Entgeltgruppe 8 TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie steuern PEPP-relevante Sachverhalte selbstständig - von der Kodierung bis hin zur Überprüfung von Diagnosen und Prozeduren

- Sie vermitteln Basiswissen durch Schulung von Kodier- und Dokumentationsvorgaben an das medizinische und p!egerische Personal

- Sie stellen eine revisionssichere Kodierung und Falldokumentation anhand der Analyse von elektronischen Patientenakten sicher

- Sie unterstützen die Mitarbeiter im Ärztlichen, P!ege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der elektronischen Patientenakte und wirken bei der Umsetzung neuer Vorgaben im Bereich der medizinischen Dokumentation mit

- Sie tragen zu einem erfolgreichen MD-Management bei, indem Sie bei der Vorbereitung, Verteidigung und Nachbereitung der durch den MD geprüften Behandlungen aller Fachabteilungen die Koordination übernehmen

- Sie kommunizieren die Prüfergebnisse an die dokumentierenden Ärzte und koordinieren Klageverfahren bei Abrechnungsstreitigkeiten

- Aktive Mitarbeit an Projekten des Medizincontrollings