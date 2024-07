Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) Sana-Krankenhaus Hürth GmbH

Die Sana-Krankenhaus Hürth GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Sana-Krankenhaus Hürth GmbH

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach Konzerntarif

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Berufserfahrung in der klinischen Kodierung und idealerweise in der MD-Fallbearbeitung

- Interesse an aktuellen sozialmedizinischen Rechtsprechungen

- Fundierte Kenntnisse im DRG-System

- Sicherer Umgang in den gängigen EDV-Systemen