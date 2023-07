Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) Universitätsklinikum Regensburg

Das Universitätsklinikum Regensburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Fallcontrolling der kodierten Abrechnungsfälle aller Fachabteilungen Selbständige Bearbeitung von Kostenträgeranfragen Selbständige Bearbeitung von Erörterungsverfahren Vorbereitung und Bearbeitung von Klageverfahren in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten und den zuständigen Juristen Beratung und Unterstützung der klinischen Kodierfachkräfte und DRG-beauftragten Ärzte zur Fallkodierung und Dokumentation Informationsweitergabe und Schulungen aller beteiligten Berufsgruppen Mitwirkung bei der Durchführung von Analysen und Stichprobenkontrollen

umfassende Kenntnisse in der Fallkodierung

Mehrjährige Berufserfahrung im Medizincontrolling mit umfangreichen Kenntnissen des DRG-Systems und den gesetzlichen Regelungen der Krankenhausfinanzierung sowie Kenntnis der Kodier- und Abrechnungskataloge

Fundierte Erfahrungen in der Bearbeitung von MD-Fällen und in der Krankenhausrechnungsprüfung

Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise mit einem abteilungsübergreifenden Organisationsverständnis

Sicherer Umgang mit MS Office