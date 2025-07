Mitarbeiter in der Qualitätssicherung (w/m/d) Universitätsmedizin Göttingen

Die Universitätsmedizin Göttingen sucht zum frühestmöglichen Eintrittstermin einen Mitarbeiter in der Qualitätssicherung (w/m/d) (Stellenanzeige).

Universitätsmedizin Göttingen

Mitarbeiter in der Qualitätssicherung

Vollzeit unbefristet

38,5

Vergütung: Entgelt nach TV-L

Überwachung, Auswertung, Analyse und Reporting von Qualitätsindikatorergebnissen und Dokumentationsraten an die Bereiche und die Unternehmensleitung

Termingerechte Durchführung sämtlicher erforderlicher Datenexporte (fallbezogene sowie einrichtungsbezogene QS-Datensätze; aufbereitete, fehlerfreie §21 KHEntgG-Daten)

Durchführung bedarfsbezogener Datenexporte gemäß geforderter Spezifikation (z.B. Registerdaten, IQM, Patientenbefragungen)

Definition und Koordination von Korrektur- und Präventionsmaßnahmen bei auffälligen Qualitätsindikatoren

Koordination und Begleitung der Strukturierten Dialoge und Peer Review Verfahren

Teilnahme an der Vorbereitung und Begleitung der Prüfungen der G-BA-Qualitäts-Richtlinien gemeinsam mit der Geschäftsbereichsleitung

Koordination und Umsetzung der Berichterstellung im Rahmen der geforderten Qualitätsberichtspflichten

Anleitung und Schulung der Dokumentationsbeauftragten in den Abteilungen, insbesondere bei neuen Anforderungen