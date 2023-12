Mitarbeiter MDK-Management DRK Kliniken Berlin

Die DRK Kliniken Berlin Westend suchen ab sofort einen Mitarbeiter im MDK-Management (m/w/d) für die Abteilung Medizincontrolling (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.drk-kliniken-berlin.de

DRK Kliniken Berlin Westend

Mitarbeiter MDK-Management

BE Berlin

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Überprüfung der Vollständigkeit von entgeltrelevanten ärztli. / pfleg. Kodierung und Dokumentation von Einzelfällen, insbesondere in den kosten- und erlösintensiven Fällen - Bearbeiten von Krankenkassen- und MDK-Prüfanzeigen i.R.d. Falldialoges und im schriftlichen MDK-Verfahren - Erstellung von Stellungnahmen zu MDK-Gutachten - Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung der Fallgespräche und Begehungen mit ärztlichen Gutachten vom MDK - Fachübergreifende Kompetenz in der Kodierung von medizinischen Diagnosen, Leistungen, Zusatzentgelten als interner Ansprechpartner - Begleitung / Initiierung von Prozessen zur Verbesserung der klinischen Behandlungsabläufe im Hinblick auf die medizinisch-pflegerische Dokumentation - Vorbereitung von Klagefällen resultierend aus strittigen MDK-Gutachten

- Abgeschlossene Berufsausbildung i. d. R. 3-jährige Ausbildung im medizinischen Bereich, in der medizinischen Abrechnung (insbesondere Kauffrau im Gesundheitswesen, GKP, Sozialversicherungsfachangestellte) und entsprechender Weiterbildung oder vergleichbare Qualifikation sowie Erfahrung in der Betreuung von MDK-Verfahren

- Berufserfahrung im Krankenhaus, vorzugsweise mit Erfahrung in einem zentralen Verwaltungsbereich

- Kenntnis und sicherer Umgang mit der DRG-Systematik, der Deutschen Kodierrichtlinien (DKR) sowie der ICD- und OPS-Systematik, der Fallpauschalenverordnung und der Prüfverfahrenvereinbarung

- Kenntnisse in der Benutzung von Orbis

- Versierter Umgang in MS Office-Anwendungen