Mitarbeiter Medizincontrolling m/w/d Evangelisches Krankenhaus Wesel

Das Evangelische Krankenhaus Wesel sucht zum frühestmöglichen Eintrittstermin einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.evkwesel.de

Evangelisches Krankenhaus Wesel

Mitarbeiter Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Eigenverantwortliche Bearbeitung von Anfragen zur Abrechnungsprüfung sowie Begleitung von inhouse-MDK-Management-Begehungen einschließlich deren Dokumentation und Berichtswesen

- Mitwirkung an der fallbegleitenden Kodierung und Verweildauersteuerung in einem Team von acht Mitarbeitern in enger Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Dienst

- Beratung der Leistungserbringer zur vollständigen und korrekten Dokumentation und zum optimalen Fallmanagement

- Vorbereitung und Durchführung von internen Schulungen zu allen Themen des Medizincontrolling

- Vorbereitung und Begleitung von sozialmedizinischen Klageverfahren