Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) Helios Klinikum Pforzheim GmbH
Die Helios Klinikum Pforzheim GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).
Ausschreibendes Unternehmen:
Eigenständige Koordination und Bearbeitung von Prüfverfahren nach der LOPS-RL und der MD-QK-RL
Regelmäßige Prüfung relevanter Daten zur Sicherstellung von Standards und Anforderungen
Durchführung und Dokumentation interner Audits (Stresstests)
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation inkl. Fristenüberwachung
Versand von Meldeunterlagen an externe Stellen gemäß LOPS-RL und G-BA-Richtlinien
Mitwirkung bei teamübergreifenden Aufgaben
Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen, in der Verwaltung oder eine vergleichbare Qualifikation
Erfahrung im Medizincontrolling und / oder Qualitätsmanagement
Fundierte Kenntnisse im Bereich Struktur- und Qualitätsprüfungen (wünschenswert)
Sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke, Teamgeist und ein verbindliches Auftreten
Bereitschaft zur standortübergreifenden Zusammenarbeit und zu gelegentlichen Dienstreisen (z. B. Begleitung von Prüfungen vor Ort)
Gesetzlich notwendiger Nachweis über Immunisierung gegen Masern