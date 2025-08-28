Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) Helios Klinikum Pforzheim GmbH

Negative Folgen die B&#252;rokratieflut veranschaulichen />

Scan QR-Code 107874Die Helios Klinikum Pforzheim GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Helios Klinikum Pforzheim GmbH: Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d)

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Bewerbung: www.helios-gesundheit.de

Ausschreibendes Unternehmen:
Helios Klinikum Pforzheim GmbH

Ausgeschriebene Stelle:
Mitarbeiter Medizincontrolling

Bewerbungsanschrift:
Kanzlerstraße 2-6

75175
Pforzheim



Bundesland:
BW
DE

Beschäftigungstyp:
Voll- oder Teilzeit unbefristet
Vergütung: k.A.

Kategorisierung:
29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Aufgaben:

Eigenständige Koordination und Bearbeitung von Prüfverfahren nach der LOPS-RL und der MD-QK-RL
Regelmäßige Prüfung relevanter Daten zur Sicherstellung von Standards und Anforderungen
Durchführung und Dokumentation interner Audits (Stresstests)
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation inkl. Fristenüberwachung
Versand von Meldeunterlagen an externe Stellen gemäß LOPS-RL und G-BA-Richtlinien
Mitwirkung bei teamübergreifenden Aufgaben

Ausbildung:

Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen, in der Verwaltung oder eine vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung

Erfahrung im Medizincontrolling und / oder Qualitätsmanagement
Fundierte Kenntnisse im Bereich Struktur- und Qualitätsprüfungen (wünschenswert)

Fähigkeiten:

Sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke, Teamgeist und ein verbindliches Auftreten
Bereitschaft zur standortübergreifenden Zusammenarbeit und zu gelegentlichen Dienstreisen (z. B. Begleitung von Prüfungen vor Ort)
Gesetzlich notwendiger Nachweis über Immunisierung gegen Masern

Online seit
2025-08-28
Gültig bis
2025-10-24





