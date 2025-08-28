Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) Helios Klinikum Pforzheim GmbH

person_search

Die Helios Klinikum Pforzheim GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Helios Klinikum Pforzheim GmbH

Mitarbeiter Medizincontrolling

Aufgaben: Eigenständige Koordination und Bearbeitung von Prüfverfahren nach der LOPS-RL und der MD-QK-RL

Regelmäßige Prüfung relevanter Daten zur Sicherstellung von Standards und Anforderungen

Durchführung und Dokumentation interner Audits (Stresstests)

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation inkl. Fristenüberwachung

Versand von Meldeunterlagen an externe Stellen gemäß LOPS-RL und G-BA-Richtlinien

Mitwirkung bei teamübergreifenden Aufgaben

Ausbildung: Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen, in der Verwaltung oder eine vergleichbare Qualifikation

Berufserfahrung Erfahrung im Medizincontrolling und / oder Qualitätsmanagement

Fundierte Kenntnisse im Bereich Struktur- und Qualitätsprüfungen (wünschenswert)

Fähigkeiten: Sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke, Teamgeist und ein verbindliches Auftreten

Bereitschaft zur standortübergreifenden Zusammenarbeit und zu gelegentlichen Dienstreisen (z. B. Begleitung von Prüfungen vor Ort)

Gesetzlich notwendiger Nachweis über Immunisierung gegen Masern

