Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) Helios Verwaltung Ost GmbH Berlin

Die Helios Verwaltung Ost GmbH sucht für den Standort Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin-Zehlendorf zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Selbstständiges Kodieren und Gruppieren von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung geltender Kodierrichtlinien

Unterstützung bei der Analyse und Optimierung der Kodierqualität

Unterstützung und Beratung der Mitarbeiter:innen des ärztlichen, pflegerischen und Funktionsdienstes bei der Optimierung der Dokumentationsqualität sowie der Verweildauer

Bearbeitung von MD- und Kostenträgeranfragen sowie die Vorbereitung und Teilnahme an MD-Prüfungen

Unterstützung der Kliniken in Fragen zur Verbesserung der medizinischen Qualität, bei der Durchführung von Strukturprüfungen und bei der Beantragung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB)

Übernahme eigenverantwortlicher Arbeiten in einem motivierten Team und Unterstützung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Abteilung