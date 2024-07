Mitarbeiter und Teamplayer im Medizincontrolling w/ m/ d Kliniken Südostbayern AG Traunstein

Die Kliniken Südostbayern AG, Traunstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Teamplayer und Mitarbeiter im Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.kliniken-sob.de

Kliniken Südostbayern AG

Mitarbeiter im Medizincontrolling

BY

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Fallsichere Kodierung im aktiven Rightcoding der stationären Krankenhausfälle unter Prüfung von ICD- und OPS-Systematik, Fallzusammenführung, DRGs, Zusatzentgelten, NUBs etc. - Aktive Verweildauersteuerung bei fallbegleitender Kodierung auf Station mit täglicher Teamboardvisite - Projektbezogene Mitarbeit auf den von Ihnen jeweils betreuten medizinischen Fachabteilungen - Ihre persönliche Entwicklung ist dabei Teil unserer Freude am gemeinsamen Erarbeiten und Lösen komplexer Aufgaben

- Abgeschlossene Berufsausbildung im Gesundheitswesen (GKP / Physiotherapie / MFA / MTA o.ä) idealerweise mit abgeschlossener Zusatzweiterbildung in der Kodierung

- Sehr gerne Berufserfahrung in der Primärkodierung stationärer Krankenhausfälle und in der MDK-Fallbearbeitung - Die im klinischen Betrieb immer notwendige situative Belastbarkeit

- Hohes Maß an Teamfähigkeit, eigenverantwortliche Organisation

- Freude daran, an vielen klinischen Schnittstellen immer wieder mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die unsere Information und Hilfe benötigen. Dazu zählen wir auch den konstruktiven Dialog mit unseren Kooperationspartnern auf Ebenen der Kostenträger und des MDK Bayern

- Wenn Sie dann noch Spaß am Feiern im Team nach Feierabend auf der Alm, beim Rodeln, Skifahren oder auf der Floßfahrt haben – dann passen Sie endgültig zu uns