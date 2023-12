Mitarbeiterin / Mitarbeiter Patientenabrechnung m/w/d LVR-Klinik Bonn

Die LVR-Klinik Bonn des Landschaftsverbandes Rheinland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiterin / Mitarbeiter Patientenabrechnung (m/w/d) für die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (Stellenanzeige).

LVR-Klinik Bonn

Mitarbeiter Patientenabrechnung

Teilzeit

19,25

Vergütung: Entgelt EG 9a TVöD

29-2072.00 Patientenabrechnung Verwaltung

- Administrative Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Behandlung von stationären forensischen Patienten - Enge Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst der Abteilung Forensik - Abrechnung von stationären Krankenhausleistungen wie Behandlungspauschalen, Zusatzengelten, Pflegesätzen, DRGs, PEPPs und Wahlleistungen mit Krankenkassen und Patienten - Überwachung und Bearbeitung des elektronischen Datenaustausches mit den gesetzlichen und privaten Krankenkassen gemäß SGB V - Ansprechpartner für unsere Patienten, Krankenkassen etc., für alls administrativen Belange der stationären Krankenhausbehandlung - Kontrolle der Daten von neu aufgenommenen Patienten und Durchführung notwendiger Korrekturen - Überwachung und Bearbeitung von Kostenübernahmen und Eigenbeteiligungen - Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Berufsgruppen innerhalb des Hauses

- Erfahrungen im Gesundheitswesen

- Kenntnisse in der einschlägigen Gesetzgebung ( MRVG, SGB XII, Betreuungsrecht,Grundsicherung, usw. )

- Kenntnisse in den relevanten Katalogen ( PEPP, DRG, ICD, OPS )

- Kenntnisse in einem Krankenhausinformationssystem, bevorzugt NEXUS-PAT