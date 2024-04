PEPP Manager (m/w/d) GFO Zentrale Dienste Troisdorf

Die GFO Zentrale Dienste, Troisdorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen PEPP Manager (m/w/d) (Stellenanzeige).

GFO Zentrale Dienste

PEPP Manager

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 PEPP-Management Verwaltung

Verantwortung der Planung, Analyse und Steuerung des medizinischen Leistungsportfolios in den psychiatrischen Kliniken des GFO-Verbundes

Betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung sowie monatliches Reporting für die Budgetverantwortlichen

Übernahme des operativen und strategischen Leistungs-, Erlös- und Kostencontrollings

Verantwortung für die Datenlieferung gemäß gesetzlicher Anforderungen wie z. B. PPP-RL

Vorbereitung und Teilnahme an den Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen

Weiterentwicklung und Ausbau des vorhandenen Berichtswesens

Schulung, Beratung und Betreuung medizinischer Bereiche in Fragen zur Leistungsteuerung, Kodierung, PEPP-Systematik und Dokumentation

Beteiligung an der Aufarbeitung von Daten zur externen und internen Qualitätssicherung

Enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden vor Ort und in der Zentrale