Pflegedienstleitung (m/w/d) Kliniken HochFranken Münchberg und Naila

Kliniken HochFranken

Pflegedienstleitung

BY

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Bezahlung nach TVöD

29-2072.00 Pflegedienstleitung Management

- Fachliche und organisatorische Leitung des Pflegedienstes in Abstimmung mit der Pflegedirektion

- Verantwortung für die Prozesse und Abläufe in einer professionellen, empathischen und ganzheitlichen Pflege

- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Pflegequalität unter Berücksichtigung der gesetzlichen, fachlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

- Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Klinikleitung und Förderung der berufsgruppenübergreifenden Kooperation

- Weiterentwicklung und Optimierung der internen Pflege-, Arbeits- und Schnittstellenprozesse

- Optimierung der Pflegedokumentation sowie der Abläufe im Pflegedienst

- Aktualisierung und hausübergreifende Schulung der Pflegestandards

- Prospektive bedarfs- und qualitätsorientierte Personalplanung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der wirtschaftlichen Zielsetzungen

- Organisation und Sicherstellung der ausbildungsbegleitenden Praxisanleitung im Rahmen der Berufsausbildung sowie der Fachweiterbildung

- Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst der Pflegedienstleitung